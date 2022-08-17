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Происшествия17 августа 2022 13:21

В Набережных Челнах на пороге подъезда нашли тело 46-летнего мужчины

Причина его смерти пока не установлена
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Инцидент произошел посреди ночи у дома 21/24.

Инцидент произошел посреди ночи у дома 21/24.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Около двух часов ночи в среду, 17 августа, на пороге одного из подъездов дома 21/24 в Набережных Челнах был обнаружен человек, который не подавал признаков жизни. На место вызвали бригаду «скорой помощи». Однако мужчине уже ничем нельзя было помочь. Прибывшие медики констатировали смерть. Что именно стало ее причиной, пока не ясно.

Известно, что на теле мужчины не было обнаружено признаков насильственной смерти. Погибшему было 46 лет. Он проживал в Нижнекамске, сообщают «Челнинские известия».

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