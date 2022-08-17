В Йошкар-Оле создали свой фрагмент флага России, который будет торжественно собран 22 августа

Фото: администрация Йошкар-Олы

Жители Йошкар-Олы подготовили фрагмент флага России. Его отправят в Москву, где 22 августа, в День государственного флага, он будет соединен с частями, созданными в других городах и регионах страны. Торжественное мероприятие состоится на Поклонной горе.

22 августа патриотический флешмоб пройдет и в столице Марий Эл. На площадке у Дворца молодежи планируется развернуть самый большой в республике флаг России. Его размеры будут составлять 20 метров в длину и 13 метров в ширину, сообщает администрация города.

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