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Происшествия17 августа 2022 13:13

Автоинспекторы Волжска нашли у нетрезвого водителя четыре свертка с наркотиками

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Полицейские решили осмотреть иномарку, так как мужчина за рулем сильно нервничал.

Полицейские решили осмотреть иномарку, так как мужчина за рулем сильно нервничал.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Автоинспекторы Волжска остановили автомобиль Skoda Rapid, чтобы проверить документы водителя. Однако мужчина так сильно нервничал, что полицейские решили осмотреть иномарку. И не зря – в бардачке лежали четыре свертка с веществом, которое позже было распознано как наркотик общей массой более 190 граммов.

Кроме того, водитель отказался от освидельствования на состояние опьянения. В итоге, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере» и составлен протокол за отказ от медосвидетельствования.

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