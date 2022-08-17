Автоинспекторы Волжска нашли у нетрезвого водителя четыре свертка с наркотиками

Полицейские решили осмотреть иномарку, так как мужчина за рулем сильно нервничал. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Автоинспекторы Волжска остановили автомобиль Skoda Rapid, чтобы проверить документы водителя. Однако мужчина так сильно нервничал, что полицейские решили осмотреть иномарку. И не зря – в бардачке лежали четыре свертка с веществом, которое позже было распознано как наркотик общей массой более 190 граммов.

Кроме того, водитель отказался от освидельствования на состояние опьянения. В итоге, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере» и составлен протокол за отказ от медосвидетельствования.

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