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Происшествия17 августа 2022 12:25

Братья-грабители из Чувашии, похитившие 3,2 миллиона рублей, скрывались в течение 12 лет

В итоге их все равно нашли и задержали при помощи спецназа
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мужчинам сейчас уже 35 и 38 лет.

Мужчинам сейчас уже 35 и 38 лет.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Дерзкое ограбление в Чувашии произошло в мае 2010 года. Тогда четверо неизвестных в масках напали на сотрудниц сети сельских магазинов, которые несли выручку в банк. Добычей грабителей стали 3,2 миллиона рублей.

Двух злоумышленников удалось вычислить и задержать уже через неделю. Один из них добровольно выдал правоохранителям часть похищенной суммы – 850 тысяч рублей. Мужчин приговорили к девяти и четырем годам колонии соответственно. Однако на свободе продолжали оставаться двое их сообщников. Как оказалось, это были родные братья. Их объявили в федеральный розыск.

Лишь спустя 12 лет после преступления братьев-грабителей удалось найти. Чувашские полицейские вычислили, что они находятся в городе Козельск Калужской области. Была организована служебная командировка. Для задержания были привлечены бойцы спецназа.

- Мужчины в возрасте 35 и 38 лет были доставлены в Чувашию под конвоем. Обвиняемых по решению суда поместили под стражу, - сообщает пресс-служба МВД по республике.

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