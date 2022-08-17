В Чувашии утонул 10-летний школьник, который ушел с друзьями на рыбалку

Трагедия произошла в селе Сойгино Алатырского района. Фото: СУ СКР по Чувашии

Следственное управление СКР по Чувашии начало доследственную проверку по факту смерти 10-летнего мальчика в селе Сойгино Алатырского района. На данный момент известно, что 15 августа ребенком вместе с друзьями пришел рыбачить на местный пруд. В какой-то момент он решил искупаться, несмотря на то, что не умел плавать. В итоге школьник захлебнулся и утонул.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и идет поиск свидетелей трагедии.

Жителей республики просят следить за детьми, когда те купаются в водоемах, а также избегать отдыха в необорудованных для этого местах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram