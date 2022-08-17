В Чувашии мужчина принялся крушить офис микрозайма после того, как ему отказали в кредите

Ущерб от действий злоумышленника составил более 130 тысяч рублей. Фото: МВД по Чувашии

В отношении 46-летнего жителя поселка Урмары возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Его подозревают в порче имущества одной из микрофинансовых организаций региона.

Дело в том, что 5 мая неизвестный пришел в офис микрозайма в Урмарах с целью получить кредит. Так как клиент был безработным, ему отказали. Мужчина ушел, но спустя время вернулся с молотком, и принялся ломать стеклопакеты, жалюзи и технику. Ущерб от его действий составил более 130 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

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