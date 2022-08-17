В Чувашии мальчик съехал с горки, ударился об стену и впал в кому

У ребенка серьезная черепно-мозговая травма. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно о несчастном случае, который произошел на днях в Порецком районе Чувашии. Там 10-летний мальчик решил съехать с горки, но, сделав это, на скорости ударился лбом о каменную стену дома. В тот же момент он потерял сознание.

Прибывшие на место медики стабилизировали пульс ребенка и провели все реанимационные мероприятия. Несмотря на это, пострадавший впал в кому. У него серьезная черепно-мозговая травма.

- Сейчас мальчик находится под наблюдением специалистов республиканской детской клинической больницы, куда его перевезли из Шумерлинского межтерриториального медицинского центра, - говорят врачи.

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