В Азнакевском районе водолазы достали из пруда утонувшего мужчину

Тело погибшего было найдено в 60 метрах от берега. Фото: Иван ВИСЛОВ

В этот вторник, 16 августа, экстренными службами была получена информация о том, что в пруду деревни Маняуз Азнакаевского района утонул мужчина.

- На место происшествия выехали водолазная группа из Лениногорска и спасатели из Альметьевска, - сообщили в МЧС Татарстана.

Так, водолазами в 60 метрах от берега и на глубине трех метров было найдено тело погибшего 48-летнего мужчины. Его доставили на сушу и передали сотрудникам полиции. По предварительным данным, мужчина утонул, когда решил искупаться в необорудованном для этого месте. На берегу осталась его одежда и обувь.

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