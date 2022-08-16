В Марий Эл священник напомнил водителям о ПДД и освятил участок трассы

Целью мероприятия было снижение аварийности на дорогах. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл
В Волжске вместе с автоинспекторами на дороги вышел священнослужитель - отец Андрей из Кафедрального Собора святителя Николая Мирликийского. Целью мероприятия стало снижение аварийности.
Священник не только напомнил водителям о необходимости соблюдения ПДД, но и вручил им иконы Святого Николая Чудотворца с молитвой о сохранении и помощи в пути. Отец Андрей пожелал каждому из автомобилистов хорошей дороги и благословил их, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.
После всего этого священник освятил один из участков федеральной автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск», где чаще всего происходят смертельные ДТП.
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