В Марий Эл священник напомнил водителям о ПДД и освятил участок трассы

Целью мероприятия было снижение аварийности на дорогах. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В Волжске вместе с автоинспекторами на дороги вышел священнослужитель - отец Андрей из Кафедрального Собора святителя Николая Мирликийского. Целью мероприятия стало снижение аварийности.

Священник не только напомнил водителям о необходимости соблюдения ПДД, но и вручил им иконы Святого Николая Чудотворца с молитвой о сохранении и помощи в пути. Отец Андрей пожелал каждому из автомобилистов хорошей дороги и благословил их, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

После всего этого священник освятил один из участков федеральной автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск», где чаще всего происходят смертельные ДТП.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram