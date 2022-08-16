Житель Чебоксар подозревается в краже игрушек для племянников

Преступление произошло 1 августа на проспекте Горького. Фото: МВД по Чувашии

В отношении 33-летнего жителя Чебоксар возбуждено уголовное дело. Он подозревается в краже мягких игрушек и машинок из магазина на проспекте Горького. Причиненный им ущерб оценивается в пять тысяч рублей.

Утверждается, что 1 августа мужчина зашел в магазин вместе с племянниками. Он сказал детям, что они могут выбрать любые игрушки, но платить за них в итоге не стал. Взяв товар, злоумышленник покинул помещение следом за детьми, минуя кассу.

В итоге украденные игрушки были обнаружены, но не изъяты из-за того, что пришли негодность, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

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