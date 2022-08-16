В Чебоксарах школьник нашел чужую банковскую карту и повел семью в парк развлечений

Найти мальчика и его родных помогли камеры видеонаблюдения. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

45-летняя жительница Чебоксар сообщила в полицию, что с ее утерянной банковской карты неизвестные списали более четырех тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что деньги были потрачены в местном парке аттракционов.

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что чужой картой расплачивался подросток, который отдыхал в компании взрослых. Последних нашли на детской площадке. Они рассказали, что мальчик – их 12-летний племянник. Дядя и тетя не знали, что он использовал чужую карту.

- С родителями мальчика будет проведена разъяснительная работа, они обещали возместить причиненный ущерб, - говорят в пресс-службе МВД по Чувашии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram