Пенсионер пожертвовал полмиллиона рублей на строительство мечети «Джамиг» в Набережных Челнах

Работы на объекте продолжаются. Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Марсель Сарваров приехал в Набережные Челны из соседнего города – Елабуги. Целью его поездки стало посещение строящейся в татарстанском автограде Соборной мечети «Джамиг». Объект возводится у здания местной администрации.

Мужчина остался доволен посещением этого священного места. Особенно ему понравился проектный план мечети.

Уходя, Сарваров попросил реквизиты для внесения пожертвования на строительство. Поздно вечером того же дня он перевел на указанный счет порядка 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Напомним, что в 2021 году на строительство мечети удалось собрать 55,8 миллиона рублей. Многие стройматериалы для работы были предоставлены местными предпринимателями на безвозмездной основе.

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