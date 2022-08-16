В Татарстане начальника колонии за взятки приговорили к 5 годам заключения

Вскоре мужчина окажется по ту сторону колючей проволоки. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Суд признал 40-летнего начальника исправительной колонии №5 виновным в получении взяток от тех, кого должен был охранять. Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 5 лет с отбыванием его в колонии общего режима, сообщили в следственном комитете Татарстана.

Было доказано, что в 2018 году, являясь начальником колонии №18, фигурант уголовного дела договорился с одним из осужденных о проносе за деньги на охраняемую территорию мобильных телефонов.

Схема была такова. Другой осужденный, имевший доступ в школу колонии, оттуда через интернет заказывал смартфоны, которые покупали его родственники. Последние передавали их начальнику колонии, а тот незаконно проносил внутрь подведомственного ему исправительного учреждения и передавал заказчику. Так, было установлено, что таким образом в колонию попали 19 мобильных телефонов, за что начальник получил 160 тысяч рублей.

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