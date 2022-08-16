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Происшествия16 августа 2022 10:08

В Татарстане начальника колонии за взятки приговорили к 5 годам заключения

Было доказано, что он получил от осужденных 160 тысяч рублей за незаконные услуги
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Вскоре мужчина окажется по ту сторону колючей проволоки.

Вскоре мужчина окажется по ту сторону колючей проволоки.

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Суд признал 40-летнего начальника исправительной колонии №5 виновным в получении взяток от тех, кого должен был охранять. Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 5 лет с отбыванием его в колонии общего режима, сообщили в следственном комитете Татарстана.

Было доказано, что в 2018 году, являясь начальником колонии №18, фигурант уголовного дела договорился с одним из осужденных о проносе за деньги на охраняемую территорию мобильных телефонов.

Схема была такова. Другой осужденный, имевший доступ в школу колонии, оттуда через интернет заказывал смартфоны, которые покупали его родственники. Последние передавали их начальнику колонии, а тот незаконно проносил внутрь подведомственного ему исправительного учреждения и передавал заказчику. Так, было установлено, что таким образом в колонию попали 19 мобильных телефонов, за что начальник получил 160 тысяч рублей.

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