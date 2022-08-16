Казанский «Рубин» обыграл краснодарскую «Кубань» со счетом 3:0

Матч состоялся на стадионе «Ак Барс Арена». Фото: rubin-kazan.ru

В понедельник, 15 августа, «Рубин» одержал первую крупную победу в сезоне. В домашнем матче пятого тура Первой лиги казанцы обыграли краснодарскую «Кубань» со счетом 3:0. Голами отметились Джоэль Фамейе, Александр Зотов и Виталий Лисакович.

Таким образом, «Рубин» набрал восемь очков и теперь находится на четвертом месте, где также расположились «Балтика», «Динамо», «Арсенал» и «Енисей».

- Первый раз, когда совпало качество игры с тем результатом, которого мы ожидаем. Хороший контроль, много позиционных атак, яркие индивидуальные действия. Единственный отрицательный момент – необязательный пенальти в концовке. Во всем остальном, мне кажется, у соперника не было шансов, - заявил после победы главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

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