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Общество15 августа 2022 15:19

Киноактриса Екатерина Климова прочитает стихи с балкона мэрии Казани

Таким образом, она примет участие в поэтическом перфомансе
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Перфоманс с участием Климовой пройдет 24 августа.

Перфоманс с участием Климовой пройдет 24 августа.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Голоса Казани» - поэтический перфоманс, который пройдет в столице Татарстана 27 августа. В рамках его с балкона мэрии города стихи прочитает актриса театра и кино Екатерина Климова.

Пройдет мероприятие под музыкальное сопровождение от оркестра «Новая музыка». Также пришедших на перфоманс ждет видео-мэппинг-шоу – красочное световое развлекательное шоу, которое будет транслироваться на фасад здания мэрии. Программа начнется в 20:00, сообщила на «деловом понедельнике» заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова.

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