Киноактриса Екатерина Климова прочитает стихи с балкона мэрии Казани

Перфоманс с участием Климовой пройдет 24 августа. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Голоса Казани» - поэтический перфоманс, который пройдет в столице Татарстана 27 августа. В рамках его с балкона мэрии города стихи прочитает актриса театра и кино Екатерина Климова.

Пройдет мероприятие под музыкальное сопровождение от оркестра «Новая музыка». Также пришедших на перфоманс ждет видео-мэппинг-шоу – красочное световое развлекательное шоу, которое будет транслироваться на фасад здания мэрии. Программа начнется в 20:00, сообщила на «деловом понедельнике» заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram