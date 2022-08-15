В общежитии на улице Беломорская в Казани до смерти избили мужчину

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Двух жителей Казани - мужчин в возрасте 32 и 48 лет - подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью приятеля, вследствие чего тот скончался. Преступление произошло 11 августа в общежитии по улице Беломорская.
По версии следствия, подозреваемые и потерпевший распивали алкоголь в гостях у знакомой. В какой-то момент мужчины вышли на лестничную клетку, где поругались. Началась драка (двое против одного), которая продолжилась на общей кухне. Увидев это, женщина вызвала на место «скорую». Потерпевший скончался в больнице.
Свою вину подозреваемые признали частично. Сейчас они находятся в СИЗО.
- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
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