В общежитии на улице Беломорская в Казани до смерти избили мужчину

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двух жителей Казани - мужчин в возрасте 32 и 48 лет - подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью приятеля, вследствие чего тот скончался. Преступление произошло 11 августа в общежитии по улице Беломорская.

По версии следствия, подозреваемые и потерпевший распивали алкоголь в гостях у знакомой. В какой-то момент мужчины вышли на лестничную клетку, где поругались. Началась драка (двое против одного), которая продолжилась на общей кухне. Увидев это, женщина вызвала на место «скорую». Потерпевший скончался в больнице.

Свою вину подозреваемые признали частично. Сейчас они находятся в СИЗО.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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