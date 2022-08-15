В Набережных Челнах из-за пожара в ванной госпитализировали женщину

Женщина получила отравление продуктами горения. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рано утром в понедельник, 15 августа, в Набережных Челнах в одной из квартир на пятом этаже дома №12 на улице Королева начался пожар. Загорелся натяжной потолок в ванной комнате.

- Огонь на площади два квадратных метра был потушен. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

В результате пожара пострадала 63-летняя женщина. Она отравилась продуктами горения и была госпитализирована в горбольницу №2.

Последствия пожара в ванной. Фото: МЧС Татарстана

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