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Происшествия15 августа 2022 10:11

По факту ДТП с микроавтобусом в Чебоксарах организована доследственная проверка

Стало известно, что у одной из десяти пострадавших сломаны обе ключицы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Авария произошла утром у остановки «Улица Гастелло» на проспекте Тракторостроителей. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

Авария произошла утром у остановки «Улица Гастелло» на проспекте Тракторостроителей. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

По факту ДТП с микроавтобусом, которое произошло утром 15 августа на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах, организована доследственная проверка. В ходе нее может быть возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей».

Напомним, авария случилась у остановки «Улица Гастелло». По предварительным данным, водитель микроавтобуса №220 врезался в припаркованный на обочине грузовик. В результате столкновения пострадали 10 человек, у одной из которых диагностированы переломы обоих ключиц, сообщает следственное управление СКР по Чувашии.

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