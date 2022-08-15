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Происшествия15 августа 2022 10:00

В Чувашии медики полгода не выдавали тяжелобольному ребенку необходимых лекарств

По факту произошедшего проводится доследственная проверка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего выясняются следователями.

Обстоятельства произошедшего выясняются следователями.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольском районе Чувашии медики полгода - с февраля по июль - не выдавали тяжелобольному ребенку необходимых лекарств, несмотря на наличие у них всех необходимых для этого документов. Сейчас об этом стало известно Следкому республики, и там начали доследственную проверку.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего и должностные лица медицинского учреждения, ответственные за обеспечение льготной категории граждан необходимыми лекарственными средствами. Их действиям либо бездействию будет дана надлежащая правовая оценка, - говорят в следственном управлении СКР по региону.

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