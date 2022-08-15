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Общество15 августа 2022 8:19

В Набережных Челнах сотрудница детсада пожаловалась на родителей своих воспитанников

По словам женщины, отцы и матери разговаривают с персоналом неуважительно и постоянно жалуются
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Женщина заявила, что после такого у людей пропадает желание работать в дошкольных учреждениях.

Женщина заявила, что после такого у людей пропадает желание работать в дошкольных учреждениях.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Младший воспитатель одного из детсадов Набережных Челнов заявила, что причиной нежелания людей работать в дошкольных учреждениях являются не столько дети, сколько их родители. По словам женщины, многие матери и отцы общаются с персоналом неуважительно и постоянно возмущаются по мелочам.

Так, например, заявила воспитатель, один из родителей пожаловался руководству детсада на то, что женщина курит во время обеденного перерыва, когда дети спят.

- Следите, пожалуйста, за собой. В понедельник в раздевалке дышать от вашего перегара нечем. И за языком следите, некоторые с воспитателями разговаривают с таким гонором, как будто они рабы ваши, - написала горожанка в соцсетях.

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