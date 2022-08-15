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Происшествия15 августа 2022 6:18

В результате ДТП с микроавтобусом в Чебоксарах пострадали 10 человек

По предварительным данным, общественный транспорт врезался в стоявший на обочине грузовик
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Авария произошла у остановки на проспекте Тракторостроителей. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

Авария произошла у остановки на проспекте Тракторостроителей. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

Около 6:40 в понедельник, 15 августа, у остановки «Улица Гастелло» на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах произошло ДТП с микроавтобуcом №220, который ехал в Новочебоксарск. По предварительным данным, водитель общественного транспорта врезался в грузовик, стоявший на обочине.

Известно, что микроавтобус ехал в Новочебоксарск. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

Известно, что микроавтобус ехал в Новочебоксарск. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

Водитель автобуса не пострадал, а вот десяти его пассажирам потребовалась помощь медиков. Они были доставлены на осмотр в больницы. Детей среди пострадавших нет.

- В ликвидации последствий автоаварии были задействованы 7 сотрудников и 3 единиц техники МЧС России, - говорят в ГУ МЧС по Чувашии.

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