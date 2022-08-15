В Альметьевске создадут 5 новых муралов, 7 скульптур и оригинальную мозаику

Авторам арт-объектов выступят такие художники, как Marat Morik, Shozzy, Erendaj, Qbic и Владимир Абих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане стартовал новый, заключительный сезон паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Его темой стала забота в разных ее проявлениях.

В рамках программы в Альметьевске создадут пять новых муралов, семь скульптур, оригинальную мозаику и несколько маленьких арт-объектов. Их авторами станут такие художники, как Marat Morik (Новосибирск), Shozzy (Москва), Erendaj (Пенза), Qbic (Казань) и Владимир Абих (Екатеринбург, Санкт-Петербург). Кроме того, в городе откроется арт-резиденция для местных и приезжих художников и «Открытые мастерские».

А еще для горожан проведут ряд мастер-классов, один из которых уже состоялся 13 августа. Уличная художница Катика (Москва) научила всех желающих азам вязания крючком.

Фото: паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках»

В рамках программы состоялся мастер-класс по вязанию. Фото: паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках»

Ближайшие мастер-классы пройдут в Альметьевске 20 и 21 августа. Горожан будут учить плести «Улитку», используя лозу ивы. Бесплатное мероприятие планируется провести по адресу: улице Тельмана, 51.

СПРАВКА

«Сказки о золотых яблоках» — пятилетняя паблик-арт программа, реализуемая Институтом исследования стрит-арта и бюро «Новь» по инициативе компании «Татнефть» в Альметьевске.

Проект представляет собой эпос об истории нефтяного региона и его жителях, перенесенный на городские стены и соединенный общим велосипедным маршрутом.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram