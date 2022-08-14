В Казани женился сын артиста Салавата Фатхутдинова

Женой 19-летнего молодого человека стала девушка Рузия. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани женился сын заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана Салавата Фатхетдинова Рустам. Торжество прошло в одном из гостиничных комплексов города. Женой 19-летнего молодого человека стала девушка Рузия.

Предложение молодой человек сделал в феврале этого года. Фото: из соцсетей

Напомним, в феврале этого года Рустам сделал предложение своей девушке. Событие произошло во время соревнований четвертого этапа и Кубка России по ледовым гонкам в Набережных Челнах.

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