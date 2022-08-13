Глава Татарстана предложил возобновить масочный режим в рабочих коллективах

Дело в том, что в республике вновь растет заболеваемость COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане продолжает расти заболеваемость COVID-19 и уменьшаться коллективный иммунитет к вирусу. В связи с этим глава республики Рустам Минниханов предложил возобновить в трудовых коллективах масочный режим. С таким заявлением он выступил в ходе еженедельного совещания в Доме правительства региона.

- Не надо ждать, чтобы эпидемиологическая ситуация стала еще более напряженной, - заявил Минниханов.

Отметим, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Татарстане увеличилась на 32%. Коллективный иммунитет к болезни, в свою очередь, снизился до 3,9%.

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