С песнями, мастер-классами и танцами в Казани прошел праздник, посвященный чувашской культуре

Горожан познакомили с национальными костюмами, литературой, декоративно-прикладным искусством, играми, пословицами и блюдами. Фото: Денис Гордийко

11 августа в казанском парке «Черное озеро» состоялось третье мероприятие в рамках проекта «Древо жизни». Оно было посвящено чувашской культуре.

Участники праздника познакомились с национальными костюмами, литературой, декоративно-прикладным искусством, играми, пословицами и традиционными блюдами чувашей. Многие из них сделали себе на память об этом вечере флажки с чувашским национальным узором.

Для гостей в парке провели мастер-классы по резьбе по дереву, вышиванию крестиком и созданию горшков из глины. На сцене же был организован концерт, в котором приняли участие коллективы из Буинского, Лениногорского, Нурлатского, Черемшанского и Кайбицкого районов. Хедлайнерами стали этно-фолк группа из Чебоксар «Ярды» и народная артистка Чувашии Августа Уляндина.

В рамках мероприятия также состоялся показ на открытом воздухе фильма «Вулбар», снятого по мотивам национальной мифологии чувашей.

Вечер завершился диджей-сетом на чувашские мелодии от диджея Malsi Music.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram