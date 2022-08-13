В Татарстане скончался еще один зараженный COVID-19 человек

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 87 новых случаев COVID-19, госпитализировали 69 зараженных, выписали восемь переболевших и подтвердили смерть одного больного вирусом человека. Такие цифры в субботу, 13 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус был диагностировал 154 706 татарстанцам, 150 552 из которых выздоровели, а 1 998 - скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 снизился до 3,9%.

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