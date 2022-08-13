В Черемшанском районе «УАЗ» с вахтовиками попал в ДТП, есть пострадавшие

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около 20:50 в пятницу, 12 августа, на автодороге Азеево-Черемшан-Шентала столкнулись автомобили Hyundai и «УАЗ». По предварительным данным, иномарка двигалась в направлении Азеево и врезалась в ехавшую впереди машину, говорят в МВД Татарстана.

Со слов очевидцев, в результате ДТП пострадали около девяти человек. В большинстве своем это вахтовики, которые ехали в «УАЗ».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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