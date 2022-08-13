В Казани мужчина прыгнул в воду с моста и утонул

Тело было обнаружено на глубине 12 метров. Фото: МЧС Татарстана

Вечером в пятницу, 12 августа, в Казани мужчина спрыгнул с моста на Кировской дамбе в реку и не выплыл. Очевидцы вызвали на место спасателей. Прибывшие водолазы нашли тело спустя два часа, оно находилось в 30 метрах от берега на глубине порядка 12 метров.

Личность погибшего, равно как и причины произошедшего устанавливается, сообщает МЧС Татарстана.

Тело было обнаружено на глубине 12 метров. Фото: МЧС Татарстана

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