Из Набережных Челнов российским военным на Донбасс отправили более 110 тонн шефской помощи

Весь груз поместился в восемь КАМАЗов. Фото: nabchelny.ru

В эту пятницу, 12 августа, из Набережных Челнов на Донбасс в качестве шефской помощи российским военным направили более 110 тонн муки, питьевой воды и вещей, которые необходимы в полевых условиях. Все это поместилось в восемь КАМАЗов. Инициатором этой акции стал мэр города Наил Магдеев. Его поддержали местные предприятия и организации.

- Мы должны реальными делами поддержать наших солдат. Это наши ребята, сыновья, внуки, – сказал перед отправкой груза Магдеев.

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