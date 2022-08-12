Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2022 15:32

Из Набережных Челнов российским военным на Донбасс отправили более 110 тонн шефской помощи

Это не только продукты, но и необходимые в полевых условиях вещи
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Весь груз поместился в восемь КАМАЗов. Фото: nabchelny.ru

Весь груз поместился в восемь КАМАЗов. Фото: nabchelny.ru

В эту пятницу, 12 августа, из Набережных Челнов на Донбасс в качестве шефской помощи российским военным направили более 110 тонн муки, питьевой воды и вещей, которые необходимы в полевых условиях. Все это поместилось в восемь КАМАЗов. Инициатором этой акции стал мэр города Наил Магдеев. Его поддержали местные предприятия и организации.

- Мы должны реальными делами поддержать наших солдат. Это наши ребята, сыновья, внуки, – сказал перед отправкой груза Магдеев.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram