Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане снизился до 3,9%

В республике постепенно растет число выявляемых новых случаев заражения в сутки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не так давно уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане превышал 10%. Но с каждой последующей неделей он снижался на несколько процентов. Сначала до 8%, потом до 6,9% и до 4,8%.

А за последнюю неделю он и вовсе упал до 3,9%, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Также, по его данным, постепенно в республике растет и число выявляемых новых случаев коронавируса в сутки. Так, за последние отчетные 24 часа инфекцию обнаружили еще у 85 человек, 55 из них при этом понадобилась госпитализация.

Напомним, единственным верным способом обезопасить себя от тяжелых последствий коронавируса по-прежнему является вакцинация и ревакцинация. Первую из этих процедур в Татарстане прошли 2 567 782 человека, а вторую - 2 482 548 человека.

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