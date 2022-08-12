Житель Казни заплатил банку более полумиллиона рублей, чтобы ему вернули Mercedes-Benz

Мужчина задолжал 655 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Казанец взял в одном из банков кредит, но платить за него у мужчины особо не получалось. Когда сумма долга достигла 655 тысячи рублей, за дело вязались приставы. Они установили, что в собственности должника есть автомобиль Mercedes-Benz.

Иномарку решено было изъять. Однако машину не удавалось обнаружить во дворе дома, где живет мужчина. Все решилось тогда, когда должник сам приехал в банк, где некогда брал кредит. Тут-то легковушку и арестовали. У владельца было всего 10 дней, чтобы выплатить долг, иначе он мог лишится автомобиля насовсем.

- Мужчина рассчитался с банком гораздо быстрее указанного срока, в том числе заплатил исполнительский сбор в размере 45 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП Татарстана.

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