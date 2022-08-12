Житель Марий Эл утонул, когда по пьяни плавал с братом на самодельном плоту

По данному факту проводится доследственная проверка. Фото: СУ СКР по Марий Эл

В четверг, 11 августа, в реке Большая Кокшага у деревни Кокшамары Звениговского района было обнаружено тело 45-летнего местного жителя. По предварительным данным, утром два пьяных брата плавали на самодельном плоту и собирали топляк, но в какой-то момент один из них упал в воду и утонул.

По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает следственное управление СКР по Марий Эл.

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