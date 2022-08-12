Она просто хотела поесть: житель Йошкар-Олы предстанет перед судом за убийство годовалой дочери

Преступление произошло в общежитии 26 февраля текущего года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Йошкар-Олы, который обвиняется в убийстве своей малолетней дочери. Преступление произошло в общежитии, где проживала семья, вечером 26 февраля текущего года.

По версии следствия, в тот день мужчина поругался с супругой, после чего та взяла старшего семилетнего сына и ушла. Отец же заперся в комнате с двумя дочерями в возрасте года и двух лет. Девочек он не покормил, отчего младшая ночью начала плакать.

Утверждается, что, чтобы успокоить ребенка, мужчина сдавил ей шею рукой. Утром малышка была обнаружена мертвой.

- Кроме того, в ходе следствия установлено, что обвиняемый неоднократно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии малолетней устраивал ссоры с супругой, и тетей девочки, применял насилие в отношении них, - говорят в следственном управлении СКР по Марий Эл.

В скором времени мужчина предстанет перед судом.

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