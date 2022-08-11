В Казани отреставрировали памятник «Паровоз Л-1591»

Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани.

В казанском поселке Юдино завершилась реставрация памятника «Паровоз Л-1591». Его отмыли, очистили от старой краски и нанесли новую. В работе принимали участие сотрудники РЖД, сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов города.

Отметим, что памятник установлен на въезде в поселок, недалеко от озера Изумрудное. Этот паровоз был построен Коломенским заводом. С 1949 по 1961 годы он работал в локомотивном депо Юдино, потому в конце 90-х был установлен в этой части города. Его первым машиностом считается Семен Егоров.

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