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Общество10 августа 2022 5:53

День строителя-2022 в Вурнарах: хедлайнером концерта станет группа «Вирус»

Праздник пройдет в парке «Август»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Планируется, что московские артисты выйдут на сцену в 18:30.

Планируется, что московские артисты выйдут на сцену в 18:30.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 14 августа, в чувашских Вурнарах отметят День строителя. Праздничное мероприятие начнется в 12:00 в парке «Август». Хедлайнером вечернего концерта станет группа «Вирус». Планируется, что московские артисты выйдут на сцену в 18:30.

До них в парке выступят местные музыканты: ансамбль «Ялар» (16:00), исполнители Елена Бриз, Мария Гущина и Алексей Московский (17:30), ансамбль «Сеспель» (18:30) и группа «Глянец» (19:15).

Гуляния завершатся небольшим фейерверком в 21:15.

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