СИБУР продает в Татарстане базу отдыха «Лабышка» почти за один миллиард рублей

За эти собираются продать не только земельные участки, но и здания, расположенные на территории комплекса. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В интернете, в том числе и на сайте бесплатных объявлений, появилось сообщение об аукционе, на котором СИБУР будет продавать базу отдыха «Лабышка» в Теньковском сельском поселении Камско-Устьинского района. Начальная цена комплекса 983 миллиона рублей.

Сообщается, что общая площадь базы отдыха, расположенной около Волги, составляет 24,2 гектара. В лот помимо земельных участков, также включены здания на территории комплекса. Аукцион запланирован на 22 августа 2022 года.

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