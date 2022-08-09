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Происшествия9 августа 2022 12:01

Житель Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство незнакомца на остановке

По версии следствия, он дважды ударил жертву ножом в грудь
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Преступление произошло ночью 7 августа.

Преступление произошло ночью 7 августа.

Фото: Иван ВИСЛОВ

22-летний житель Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство. По версии следствия, ночью 7 августа они вместе со знакомым, будучи пьяными, подошли к не менее пьяной незнакомой компании, которая сидела на остановке «Проспект Сююмбике». Там между мужчинами произошел конфликт, который закончился тем, что злоумышленник вместе с приятелем выпили чужой алкоголь, взяли телефон 40-летнего потерпевшего и решили уйти.

Утверждается, что хозяин мобильного бросился следом и забрал свой телефон. Тогда подозреваемый достал нож и дважды ударил им мужчину в грудь.

С места преступления злоумышленник скрылся. Потерпевший же выжил и был госпитализирован.

- Причастность к совершению преступления подозреваемый не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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