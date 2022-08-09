Жительницу Казани подозревают в вовлечении дочери в наркотический бизнес

В рюкзаке девушки-подростка полицейские обнаружили 15 свертков с запрещенным веществом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Зеленодольском районе полицейскими были задержаны 35-летняя жительница Казани и ее 16-летняя дочь. В рюкзаке подростка было 15 свертков с неизвестным веществом, которое оказалось наркотиком общей массой 7,8 грамма. В телефоне девушки находились координаты ранее организованных ей «закладок», сообщает МВД по Татарстану.

Выяснилось, это уже не первый случай, когда мать и дочь нарушают закон. Более того, в отношении женщины ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Тогда она также вместе с дочерью была поймана в столице Татарстана. Подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь же ее могут не только отправить в СИЗО по прошлому делу, но и обвинить в вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетней.

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