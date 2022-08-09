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Общество9 августа 2022 10:08

В Казани организуют пленэр на тему 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Принять в нем участие смогут не только профессиональные художники, но и любители
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Мероприятие состоится 17 августа в Старо-Татарской слободе.

Мероприятие состоится 17 августа в Старо-Татарской слободе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 августа в Казани состоится всероссийский пленэр, в ходе которого все желающие смогут написать этюды на тему 1100-летия со дня принятия ислама Волжской Булагарией. Мероприятия начнется в 9:30 в Старо-Татарской слободе . Участников будут ждать у памятника Шигубтдина Марджани – татарского мусульманского богослова и просветителя.

В создании рисунков участникам помогут представители Российской академии художеств, народные и заслуженные художники, члены творческих союзов Татарстана и России. Они не только подскажут как правильно пользоваться красками и кистью, но и познакомят пришедших с известными художниками и их работами.

Для участия в плэнере необходимо пройти регистрацию по ссылке. С собой необходимо взять папку или планшет для крепления бумаги, краски и кисточки, бумагу, стул, этюдник или треногу.

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