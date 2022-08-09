Умер Анатолий Луппов, известный в Татарстане композитор, педагог и пианист

Он был Заслуженным деятелем искусств Марийской АССР, РСФСР и Татарстана, а также Лауреатом Госпремии имени Габдуллы Тукая. Фото: министерство культуры Татарстана

В понедельник, 8 августа, в Татарстане на 94-м году жизни умер композитор, педагог и пианист Анатолий Луппов. Прощание с ним состоится в 10:00 10 числа у главного здания Казанской консерватории по адресу: улица Большая красная, 38, сообщает Минкультуры Татарстана.

Анатолий Луппов был выпускником Казанской государственной консерватории имени Жиганова и еще студентом начал там работать. После окончания вуза остался в нем преподавать. Будущих музыкантов он учил около 70 лет – с 1954 по 2021 годы. За это время Луппов выпустил более 50 композиторов.

Луппов - автор композиций разных жанров: опер, балетов, симфоний, музыки к спектаклям, увертюр и вокальных произведений. Среди его работ - симфонические поэмы «Последняя ночь» и «Сны военные».

За свою жизнь Анатолий Луппов был удостоен таких званий и наград, как Заслуженный деятель искусств Марийской АССР, РСФСР и Татарстана, а также Лауреат Государственной премии республики имени Габдуллы Тукая.

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