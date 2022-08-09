В Елабужском районе иномарка вылетела в кювет и опрокинулась, водитель погиб на месте

По предварительным данным, легковушка ехала на высокой скорости. Фото: ГИБДД Татарстана

В понедельник, 8 августа, на трассе в Елабужском районе автомобиль Hyundai на скорости выехал с дороги, съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, 35-летний водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. От полученных в результате ДТП травм он скончался.

Известно, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, сообщает ГИБДД Татарстана.

Напомним, за час до этого в Азнакаевском районе произошла другая смертельная авария. Там Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой». После удара 58-летнего водителя иномарки, который также не был пристегнут, выбросило из салона. Он умер до приезда на место медиков.

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