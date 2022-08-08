В Чувашии экс-сотрудницу ООО НПП «ЭКРА» обвинили по делу о хищении 185 миллионов рублей и отправили под домашний арест

Женщину задержали в столице и привезли обратно в Чебоксары. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Обвинение в пособничестве в особо крупном мошенничестве экс-руководителю финансово-экономической службы ООО НПП «ЭКРА» предъявили в июле этого года. Сразу после этого женщина пропала со всех радаров. Даже ее адвокат, по его словам, не знал, где она может находиться. В итоге бывшего руководителя объявили в розыск, сообщили в следственном комитете Чувашии.

- 7 августа чувашские полицейские установили, что обвиняемая находится в Москве. Она была задержана следователем СУ СКР по Чувашии доставлена обратно в Чебоксары, - отметили в ведомстве.

По прибытию местный суд постановил на время следствия отправить женщину под домашний арест.

Как уже было установлено сотрудниками СУ СКР по Чувашии, с 2010 по 2013 годы, будучи руководителем финансово-экономической службы ООО НПП «ЭКРА», обвиняемая умышленно помогала бухгалтеру предприятия обчищать его. Так, она скрывала перед руководством факты внесения ложных сведений в документы о начислении завышенных зарплат работниками перечисления со счета предприятия на свои счета, а также счета супруга более 185 миллионов рублей.

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