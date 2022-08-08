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Общество8 августа 2022 13:20

В Казани врачи спасли жизнь новорожденному ребенку с огромной опухолью

Опасное образование занимало весь малый таз и сдавливало прямую кишку малыша
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Медики также сделали крошечному пациенту пластику ягодичных областей.

Медики также сделали крошечному пациенту пластику ягодичных областей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из перинатального центра в ДРКБ Татарстана поступил новорожденный с тератомой в крестцово-копчиковой области. Опухоль была выявлена у малыша в период внутриутробного развития. Сразу после рождения ребенка направили хирургам. Те провели очень трудоемкую, ювелирную операцию.

Образование занимало весь малый таз крошечного пациента и сдавливало прямую кишку. Медики не только удалили тератому, но и сделали малышу пластику ягодичных областей.

- Сейчас состояние ребенка стабильное, он находится под присмотром врачей, - сообщают в пресс-службе ДРКБ.

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