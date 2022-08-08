В Казани рецидивист украл плюшевого медведя из цветочного магазина

Преступление произошло 26 июля на улице Ленинградская. Фото: Александр ГЛУЗ

44-летний житель Казани задержан по подозрению в краже мягкой игрушки стоимостью 2,6 тысячи рублей из цветочного магазина на улице Ленинградская. Преступление произошло еще 26 июля, но некоторое время мужчине удавалось скрываться.

Свою вину горожанин признал, но зачем ему понадобился плюшевый медведь, не объяснил. Известно, что ранее злоумышленник уже был судим.

На этот раз в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД России по столице Татарстана.

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