В Северной Осетии задержали мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек в Нурлате в 1995 году

По версии следствия, злоумышленники «забили стрелку» и застрелили двух оппонентов. Фото: Иван ВИСЛОВ

49-летнему жителю Татарстана предъявлено обвинение в убийстве, которое произошло 27 лет назад в Нурлате. По версии следствия, 11 марта 1995 года пьяный мужчина стал требовать от незнакомцев, чтобы те дали ему закурить. Один из прохожих отказал ему в грубой форме, из-за чего злоумышленник пообещать расправиться с ним и назначил встречу рядом с сахарным заводом.

На «стрелку» с одной стороны пришли обвиняемый и его знакомый, а с другой – трое потерпевших. Первые открыли по оппонентам стрельбу из неустановленного оружия. Несмотря на ранения, жертвам удалось скрыться. Правда, спустя время, двое из них скончались.

Злоумышленники были объявлены в розыск. Один из них утонул в 2015 году в Пензенской области. Второй же был задержан 3 августа 2022 года в Северной Осетии.

- Он обратился в миграционную службу по вопросу восстановления паспорта, представившись чужим именем. Однако его личность была идентифицирована по базе данных. От дачи показаний мужчина отказался, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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