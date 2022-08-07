В Чувашии в ДТП на месте столкновения автомобилей скончался водитель

Известно, что водитель «Хендая» был уроженцем Татарстана. Фото: МВД Чувашии

В субботу, 6 августа, на мосту через реку Сура автодороги М-7 «Волга» на территории Чувашии столкнулись «Хендай-Солярис» и «Киа-Риа». По предварительным данным, 38-летний житель Татарстана, управлявший «Хендаем», выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с «Киа», за рулем которой был 44-летний чебоксарец.

Водитель «Хендая» скончался на месте. В больницу были доставлены водитель и пассажирка «Киа», а также трое пассажиров из второй иномарки, среди которых 15-летняя девушка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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