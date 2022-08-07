В Чувашии в ДТП погиб 12-летний пассажир мопеда

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: МВД по Чувашии

В Чувашии в субботу, 6 августа, в ДТП погиб 12-летний пассажир мопеда. По предварительным данным, 39-летний водитель мопеда «MotoLand» возле дома 9 по улице Сурский Тракт совершил наезд на земляную насыпь на проезжей части, которая образовалась из-за ремонтных работ. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

МВД по Чувашии сообщает, что и водитель, и пассажир были в мотошлемах. Водитель трезв. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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