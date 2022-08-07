Погибшему на Украине уроженцу Чувашии присвоили звание Героя России

Ценой своей жизни Александру Старчкову удалось спасти 12 человек. Фото: Официальный канал Олега Николаева Главы Чувашии

Уроженцу Чувашии, рядовому Александру Старчкову за заслуги перед государством и народом, за героический подвиг и спасение товарищей присвоено Звание Героя России посмертно, сообщается в Telegram-канале главы республики Олега Николаева.

— Поступок, который совершил Александр, развенчал миф, что сегодня молодежь не способна на самопожертвование. Молодые люди совершают осознанные поступки, которые говорят о том, что дух воина живет в каждом сердце солдата и тем сильна наша страна, — также отмечается в публикации.

Известно, что ценой своей жизни Александру Старчкову удалось спасти 12 человек. 24 октября на Аллее славы планируется открыть бронзовый бюст в память о погибшем.

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