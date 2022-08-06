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Общество6 августа 2022 14:28

Мэрия Казани: в некоторых домах Кировского района почти на сутки отключат воду

Неудобства связаны с переврезкой водопровода
Инзиля ШАКИРОВА
Воду отключат с 9:00 9 августа до 6:00 10 августа.

Воду отключат с 9:00 9 августа до 6:00 10 августа.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 9 августа, в некоторых домах Кировского района Казани и поселка Залесный почти на сутки отключат водоснабжение. Это связано с переврезкой водопровода, со ссылкой на «Водоканал» сообщает пресс-служба мэрии города.

Известно, что воду отключат с 9:00 9 августа до 6:00 10 августа. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте мэрии.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.

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