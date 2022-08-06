Место главного призывного врача в Татарстане занял Рашид Шарафутдинов

анее место занимал Марат Нагаев.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Татарстане приказом главы республики Рустама Минниханова на должность главного призывного врача назначили Рашида Шарафутдинова. Ранее он занимал должность начальника центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата республики.
Причины изменений должности главного призывного врача Татарстана не уточняются. Ранее место занимал Марат Нагаев.
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