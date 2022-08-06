Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2022 13:36

Место главного призывного врача в Татарстане занял Рашид Шарафутдинов

Причины изменений не уточняются
Инзиля ШАКИРОВА
анее место занимал Марат Нагаев.

анее место занимал Марат Нагаев.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане приказом главы республики Рустама Минниханова на должность главного призывного врача назначили Рашида Шарафутдинова. Ранее он занимал должность начальника центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата республики.

Причины изменений должности главного призывного врача Татарстана не уточняются. Ранее место занимал Марат Нагаев.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram