Место главного призывного врача в Татарстане занял Рашид Шарафутдинов

анее место занимал Марат Нагаев. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане приказом главы республики Рустама Минниханова на должность главного призывного врача назначили Рашида Шарафутдинова. Ранее он занимал должность начальника центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата республики.

Причины изменений должности главного призывного врача Татарстана не уточняются. Ранее место занимал Марат Нагаев.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram